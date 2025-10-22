رئيس إقليم كوردستان يتلقى رسالةً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- مساء أمس الثلاثاء 21 تشرين الأول/أكتوبر 2025، تلقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، رسالة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب.

وقال بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي عبر خلال الرسالة عن شكره وتقديره لنيجيرفان بارزاني لدعمه الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، كما شدد على أهمية إنهاء الخلافات والاضطرابات في الشرق الأوسط.

وأضاف البيان: وفي رسالته إلى نيجيرفان بارزاني، أكد ترامب مجدداً أن دول العالم قادرة على تجاوز الخلافات القديمة والمضي معاً نحو مستقبل يسوده السلام والنجاح والازدهار.

وأشار البيان إلى أن ترامب جدد تأكيده على التزامه وإدارته بترسيخ السلام الدائم ومنع الاضطرابات في الشرق الأوسط، وإنهاء الحروب وسفك الدماء في المنطقة والعالم أجمع.

وفي ختام الرسالة، وجّه الرئيس الأمريكي تحياته وتمنياته بالنجاح لنيجيرفان بارزاني ولأسرته الكريمة.