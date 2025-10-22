محافظة أربيل تستعد لبدء مشروع تجديد القشلة ومحلة العرب

منذ 36 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت محافظة أربيل، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من تصميم مشروع تجديد القشلة ومحلة العرب، ضمن جهود المحافظة للحفاظ على الإرث التاريخي للمدينة، مع استعدادها لبدء مراحل التنفيذ قريباً.

وجاء في بيان المحافظة، أن القشلة ومحلة العرب، الواقعتين في قلب مدينة أربيل، تمثلان جزءاً مهماً من الحياة الثقافية والتراثية للمدينة، وتتمتعان بمكانة بارزة في تاريخها.

وأضاف البيان، أن هذه المناطق ارتبطت بالعديد من الفنانين والشعراء والأدباء، الذين لعبوا دوراً أساسياً في تطوير الحياة المدنية والحضرية لأربيل، وما زالت تشكل اليوم رمزاً لتقدم عاصمة إقليم كوردستان.

وأكدت محافظة أربيل، أن تصميم تجديد القشلة ومحلة العرب سيتم بأسلوب يحافظ على الهوية التاريخية للمنطقة، مع الإعلان عن جاهزية الخطط التنفيذية للشروع بها في القريب العاجل.