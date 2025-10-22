السويد وأوكرانيا توقعان خطاب نوايا لشراء ما بين 100 و150 مقاتلة "غريبن"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، اليوم الأربعاء، في السويد خطاب نوايا ينص على شراء كييف ما بين 100 و150 طائرة مقاتلة من أحدث طرازات "غريبن".

وفي حظيرة طائرات بمطار مدينة لينكوبينغ التي يقع فيها المقر الرئيسي لمجموعة "ساب" السويدية للصناعات الدفاعية المُصنّعة لطائرات "غريبن"، قال كريسترسون إن خطاب النوايا يهيّئ الظروف لـ"عقد ضخم للغاية في قطاع الدفاع".

وقال رئيس وزراء السويد، وزيلينسكي إلى جانبه، إنه "من المحتمل أن يشمل العقد شراء ما بين 100 و150 طائرة مقاتلة +غريبن+ من الطراز إي E والتي سيبدأ تصنيعها منذ الآن، لبناء سلاح جو أوكراني جديد وقوي".

وأشار كريسترسون إلى أن تسليم أول طائرة قد يحدث "في غضون ثلاث سنوات".

وقال زيلينسكي "بالنسبة لجيشنا، تُعدّ (مقاتلات) +غريبن+ أولوية".

وأوضح كريسترسون للصحافيين أنه من الممكن اتخاذ "خطوة مهمة" في مجال التمويل "غداً" عند مناقشة مسألة استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا في المجلس الأوروبي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيسافر مع زيلينسكي إلى بروكسل للمشاركة في المناقشات.

وفي حديث لوكالة فرانس برس، أشار وزير الدفاع السويدي بال جونسون إلى أن "تفاصيل كثيرة لا تزال بحاجة إلى حل" في ما يتعلق بزيادة الإنتاج والتدريب والتمويل، "لكن إذا توفرت الإرادة، فهناك مسار سنسلكه بين بلدينا".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ساب" ميكائيل جوهانسون لوكالة فرانس برس "ليس لدينا عقد اليوم، لكن هذه خطوة أولى مهمة للغاية".

في العام الماضي، علّقت السويد خطط إرسال طائرات مقاتلة من طراز "غريبن" إلى أوكرانيا استجابة لطلب من الدول الشريكة بإعطاء الأولوية لطائرات إف-16 الأمريكية.