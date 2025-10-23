واشنطن تعلن عن ضربة جديدة في المحيط الهادئ ضد قارب لتهريب المخدرات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان2)- أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث مساء الأربعاء أنّ الولايات المتّحدة شنّت ضربة عسكرية جديدة ضدّ قارب في المحيط الهادئ يقلّ ثلاثة "إرهابيّين متورّطين بتهريب المخدّرات" ممّا أدّى إلى مقتلهم.

وفي منشور على منصة إكس قال الوزير "مجدّدا، كان الإرهابيون الذين لقوا مصرعهم متورطين في تهريب المخدّرات في شرق المحيط الهادئ"، مؤكدا أنّ "إرهابيي المخدّرات الثلاثة" الذين كانوا على متن القارب استُهدفوا "في المياه الدولية".

AFP