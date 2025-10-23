رئيس حكومة إقليم كوردستان يفتتح مشروع مياه قوشتبة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- يفتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس 23 تشرين الأول/أكتوبر 2025، مشروع مياه قوشتبة، الذي سيحل مشكلة المياه في قضاء قوشتبة وناحية بستانه و72 قرية في المنطقة لمدة تصل إلى 20 عامًا قادمة. ويُعد هذا المشروع أحد المشاريع الناجحة والهامة للتشكيلة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان.

ومن أبرز إنجازات المشروع إغلاق 112 بئراً، ويستفيد منه 63 ألف شخص، ويوفر 72 ألف متر مكعب من المياه كل 24 ساعة.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قد وضع حجر الأساس للمشروع العام الماضي، وكان من المقرر الانتهاء منه في غضون عامين، إلا أنه سينجز قبل موعده.

وتبلغ كلفة المشروع 222 مليار دينار، ويُنفذ بيد عاملة محلية، ويقدم مياه الشرب والريّ لقضاء قوشتبة وناحية بستانه و72 قرية في المنطقة.

وتم إنجاز 100% من مدخلات المياه، وبلغت نسبة إنجاز المشروع حتى الآن 81%. كما تم الانتهاء من مد 37 كيلومترًا من خطوط أنابيب بقطر 800 ملم إلى قوشتبة، و263 كيلومترًا من خطوط أنابيب بقطر 90 إلى 500 ملم لتغذية جميع القرى.

ويبلغ طول خط الكهرباء الرئيسي للمشروع 37 كيلومترًا، بقدرة 33 كيلوفولت، ويُوفّر المشروع 3000 متر مكعب من المياه النظيفة في الساعة وفقًا للمعايير الدولية ليستفيد منها 240 ألف مواطن.

ويُعد مشروع مياه قوشتبة إنجازًا آخر للتشكيلة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان؛ ومع اكتماله، وخلال العشرين عامًا المقبلة، سيعاد إعمار منطقة كانت تعاني من شح المياه لفترات طويلة.