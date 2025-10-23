الطقس.. غيوم ورياح وانخفاض بدرجات الحرارة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس 23 تشرين الأول 2025، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت غيوماً ورياحاً وانخفاضاً بدرجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم في المنطقة الشمالية، وصحواً إلى غائم جزئي في المنطقة الوسطى، ويكون صحواً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق العراق".

وذكر، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية ودهوك 27، أربيل 29، نينوى 31، كركوك 32، الأنبار 33، صلاح الدين 34، ديالى 35، بغداد 36 ،واسط والديوانية 37، كربلاء المقدسة 36 ،النجف الأشرف37 ،بابل36، ميسان 38، ذي قار 37، والمثنى والبصرة 38".

وأضاف، أن "يوم السبت سيكون الطقس صحواً في عموم البلاد مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى ومقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

وأشار إلى، أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائماً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وبضع درجات في المنطقة الشمالية".

وتابع، أن "الاثنين القادم سيكون الطقس صحواً على العموم، ودرجات الحرارة مقاربة في عموم البلاد".