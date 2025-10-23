مسؤول عن تصفية معتقلين في صيدنايا في قبضة قوات الأمن السورية

منذ 21 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن فرع مكافحة الإرهاب بريف دمشق القبض على اللواء أكرم سلوم العبد الله، الذي تقلد عدة مناصب إبان حكم النظام السوري السابث.

وأوضحت وزارة الداخلية في منشور عبر قناتها على تلغرام أن "فرع مكافحة الإرهاب في محافظة دمشق نفذ عملية محكمة، بعد متابعة ميدانية دقيقة ورصد متواصل، أسفرت عن إلقاء القبض على اللواء المجرم أكرم سلوم العبد الله، الذي تقلد عدة مناصب، كان أبرزها منصب قائد الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع بين عامي 2014 و2015 إبّان حكم النظام البائد، والمتورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين في سجن صيدنايا".

وأشارت الوزارة إلى أن "نتائج التحقيقات الأولية أظهرت أن المجرم كان مسؤولاً مباشراً عن تنفيذ عمليات تصفية المعتقلين داخل سجن صيدنايا العسكري (السجن العسكري الأول)، خلال الفترة التي تولى فيها قيادة الشرطة العسكرية".

وبينت الوزارة أن "المجرم أحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لعرضه على القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".