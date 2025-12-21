رحيل بيشمركة ثورة أيلول زهير عبد المسيح عبدوكا

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- توفي في وقت متأخر من ليلة السبت / الأحد 21 كانون الأول 2025، المناضل زهير عبدالمسيح عبدوكا.

ونعى وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، آنو جوهر، عمه المناضل زهير عبدالمسيح عبدوكا.

وأدناه نص بيان النعوة:

وداعاً زهير.. وداعاً يا عمي وصديقي ومرشدي...

قبل قليل، توقف القلب الكبير لعمي الغالي والعزيز والمحبوب والكبير، زهير عبد المسيح عبدوكا، عن الخفقان.

لقد غادرنا زهير؛ بيشمركه ثورة أيلول المجيدة، والكادر المخلص لنهج "البارزاني الخالد"، ذلك الإنسان، الفنان، والوطني الغيور.

لتسترح روحك بسلام يا عمي، وجعل الله مثواك الجنة يا أبا (ژين ودەریا ودانا). ستظل ذكرياتك، وكلماتك القيمة، وتوجيهاتك، وصداقتك حيةً أبداً في أعماقنا.

صلوا لاجله ..

آنو