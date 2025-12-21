سافايا يعيد نشر تهديد صريح: سنقتل كل من يستهدف الأميركيين بلا رحمة أينما كان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعاد مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق مارك سافايا، مساء السبت، نشر بيان صادر عن وزارة الدفاع الأميركية، تضمّن تهديداً مباشراً بالرد "الحاسم" على أي جهة أو فرد يستهدف المواطنين الأميركيين في أي مكان من العالم.

وذكر سافايا، في تدوينة اطّلعت عليها (كوردستان24)، أن وزارة الدفاع الأميركية أصدرت بياناً شديد اللهجة أكدت فيه أن "أي استهداف للأميركيين سيُواجَه برد حاسم"، مشددة على أن واشنطن لن تتهاون مع التهديدات التي تمس أمن مواطنيها.

وأكد البيان، الذي أعاد سافايا نشره، التزام الولايات المتحدة بملاحقة المسؤولين عن هذه الأعمال، مشيراً إلى أن من يثبت تورطه في استهداف الأميركيين "سيُلاحَق ويُقتل بلا رحمة أينما كان"، في إطار سياسة الردع وحماية المصالح الأميركية.

وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية الأميركية تمتلك القدرة والإرادة لتنفيذ عمليات رد فورية لمحاسبة المتورطين، مؤكداً أن هذا النهج يندرج ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية المواطنين والمصالح الأميركية حول العالم.

وتضمنت تغريدة سافايا إشارة إلى منشور سابق لوزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، أعلن فيه انطلاق عملية عسكرية جديدة في سوريا تحت اسم ضربة عين الصقر.