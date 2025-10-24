علاج مناعي موحّد قد يغيّر مستقبل مرضى سرطان الثدي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- طوّر باحثون في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس علاجًا مناعيًا لسرطان الثدي ثلاثي السلبيات، أحد أكثر أنواع السرطان عدوانية وصعوبة في العلاج.

ويعتمد العلاج الجديد، المعروف باسم CAR-NKT cell therapy، على خلايا مناعية معدلة قادرة على مهاجمة الأورام من عدة جهات وتفكيك الحواجز الدفاعية التي تستخدمها الخلايا السرطانية.

ويفتقر سرطان الثدي ثلاثي السلبيات إلى ثلاثة أهداف رئيسية تجعل العلاجات التقليدية أقل نجاعة ما يحد من خيارات المرضى العلاجية.

ويوفر العلاج الجديد خلايا CAR-NKT يمكن إنتاجها بكميات كبيرة من دم متبرع بها وتخزينها، ما يجعلها جاهزة للاستخدام على الفور وبسعر أقل بكثير يصل إلى حوالي 5 آلاف دولار للجرعة، مقارنة بمئات الآلاف المطلوبة للعلاجات المخصصة لكل مريض.

كما يعتمد العلاج على خلايا NKT النادرة والقوية، التي تُجهّز بمستقبل مستضاد كيميائي (CAR) يستهدف بروتين ميسوثيلين، الموجود بكثرة على خلايا سرطان الثدي ثلاثي السلبيات.

وتتمكن هذه الخلايا من مهاجمة السرطان عبر استهداف ميسوثيلين المرتبط بالأورام العدوانية والمنتشرة، واستغلال المستقبلات القاتلة الطبيعية التي تتعرف على أكثر من 20 علامة جزيئية مما يصعب على السرطان الهروب، بالإضافة إلى إعادة تشكيل البيئة المناعية للورم بالقضاء على الخلايا المثبطة للمناعة التي تعمل كحماية للأورام.

وأظهرت الاختبارات المخبرية على عينات أورام مأخوذة من مرضى في مراحل متقدمة قدرة خلايا CAR-NKT على قتل السرطان في جميع العينات، مع القضاء أيضًا على الخلايا المناعية المثبطة التي توظفها الأورام كحماية.

وقالت البروفسورة ليلي يانغ، الباحثة الرئيسية في الدراسة وأستاذة علم الأحياء الدقيقة والمناعة وعلم الوراثة الجزيئي "طال انتظار المرضى للحصول على خيارات علاجية أفضل، وأن نكون على بعد خطوة واحدة فقط من بدء التجارب السريرية أمر جيد."

ويمتد احتمال استخدام هذا العلاج إلى أنواع أخرى من السرطان مثل المبيض والبنكرياس والرئة، وفق موقع يورونيوز.

يُذكر أن العلاجات المناعية الحالية، مثل خلايا CAR-T، حققت نجاحًا ضد بعض سرطانات الدم، لكنها تواجه صعوبة كبيرة مع الأورام الصلبة مثل سرطان الثدي، الذي يستخدم آليات دفاعية معقدة ويتكيف بسرعة لتجنب العلاج. ويعد CAR-NKT بمثابة "هجوم شامل" على الأورام، إذ يستهدفها من عدة جهات في الوقت نفسه.

وأضافت يانغ: "لقد قطعنا 99 خطوة للوصول إلى هذا الإنجاز، وما زلنا نفتقد خطوة واحدة فقط لبدء التجارب السريرية وإظهار مدى فعالية هذا العلاج الواعد للمرضى."