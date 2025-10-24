العراق يشهد انخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة

منذ 47 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت أجواء صحوة وانخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيانٍ لها، أن "غداً السبت سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة تتحول ابتداء من الاقسام الغربية من البلاد الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، اما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم المناطق".

موضّحةً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ في بغداد وكربلاء المقدسة وصلاح الدين 34 واربيل ونينوى 31 ودهوك والسليمانية 29 والانبار وكركوك 32 وديالى وبابل 36 وواسط والديوانية وميسان وذي قار والنجف الاشرف 37 والمثنى والبصرة 38".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الاحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، اما الرياح فشمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في الاقسام الشرقية من البلاد الى 25 كم/ بالساعة، فيما ستخفض درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق".

لافتاً إلى أن "طقس يومي الاثنين والثلاثاء سيكون صحواً في عموم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في الاقسام الشرقية من المنطقتين الوسطى والجنوبية الى 25 كم/ بالساعة، ودرجات الحرارة مقاربة بعموم المناطق".