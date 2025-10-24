منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الجمعة، عن إحباط تهريب أدوية ومواد احتياطية في ميناء أم قصر الشمالي.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيانٍ له، إن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي وبناءً على معلومات خاصة بالهيئة، تمكّنت من ضبط ثلاث حاويات حجم (40) قدماً، تحتوي (أدوية بشرية، مواد احتياطية، سيراميك، رافعة شوكية) جميع المواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، وغير مصرح بها، معدة للتهريب".

وأشار إلى أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالتعاون مع مركز الجمرك وإحالة المواد إلى مركز شرطة جمرك أم قصر لعرض الموضوع أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

وتعلن مديرية ميناء أم قصر بين حينٍ وآخر عن ضبط مواد معدّة للتهريب، أغلبها طبية.

ويعدُّ أم قصر من أهم موانئ العراق وأكبرها، يقع في محافظة البصرة جنوبي البلاد، في منطقة أم قصر بالقرب من الحدود العراقية الكويتية تديره الشركة العامة لموانئ العراق.

يستقبل الميناء البواخر العملاقة ذات الغاطس العميق التي يصعب مرورها بمياه شط العرب.

وكانت وزارة النقل الاتحادية قسّمت الميناء عام 2010، إلى جنوبي وشمالي لكل منهما إدارة خاصة. قبل أن تستحدث ميناء أم قصر الأوسط.

والموانئ الثلاثة كلها متجاورة، يمر من خلالها 80% من الواردات العراقية، إذ تعتمد وزارة التجارة الاتحادية على الميناء بشكلٍ مباشر باستيراد المواد والسلع الغذائية المختلفة.