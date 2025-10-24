انطلاق مهرجان المنتجات المحلية الثالث في برواري بالا بمحافظة دهوك

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت اليوم الجمعة، 24 تشرين الأول/أكتوبر 2025، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان المنتجات المحلية في منطقة بَرواري بالا بمحافظة دهوك، بمشاركة واسعة من منتجين وفنانين من أجزاء كوردستان الأربعة.

وأفاد مراسل كوردستان 24 في دهوك، بيوار حلمي، بأن المهرجان يستمر لمدة خمسة أيام متتالية، ويتضمن عروضًا لمنتجات الأجزاء الأربعة من كوردستان، تشمل الأعمال اليدوية والتراثية والفنية بمختلف أنواعها.

وقال ريفينك هَروري، عضو اللجنة المشرفة على المهرجان، في تصريحٍ لـكوردستان 24: في الدورة الأولى من المهرجان كان لدينا فقط 45 عائلة مشاركة، ولاحظنا حينها إقبالًا واسعًا من الزوار وطلبًا كبيرًا على المنتجات المعروضة، حيث بلغ عدد الزوار نحو 3000 شخص.

وأضاف: في العام الماضي، ارتفع عدد العائلات المشاركة إلى 100 عائلة، وكان الإقبال الجماهيري ضعف ما كان عليه في الدورة الأولى، لأن المهرجان يُعد حدثًا نادرًا في المنطقة.

ولفت هروري أن اللجنة المشرفة عملت على ربط قطاعات السياحة والفن والموسيقى والطعام والزراعة ضمن المهرجان.

مشيرًا إلى أن المشاركة هذا العام اتسعت لتشمل ممثلين ومنتجين من جميع الأجزاء الأربعة لكوردستان، وأن عدد العائلات المشاركة بلغ أكثر من 200 عائلة.

وأكد هروري أيضًا أن اللجنة تتوقع حضور ما بين 60 إلى 70 ألف زائر خلال أيام المهرجان الخمسة، مع توفير مساكن مؤقتة للمبيت الليلي للزوار القادمين من مناطق بعيدة.

وأشار إلى أن التقديرات الأولية قد ترفع العدد إلى نحو 80 ألف زائر، نظرًا للشمولية الواسعة التي يتمتع بها المهرجان هذا العام، إذ يجمع بين المنتجات المحلية، والأعمال اليدوية، والعروض التراثية والفنية في تظاهرة ثقافية واقتصادية تُبرز تنوع الإنتاج في كوردستان وتدعم الحرفيين المحليين.