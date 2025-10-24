أربيل تطلق مشروع مياه لإنقاذ غابات خبات من الجفاف

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت محافظة أربيل، اليوم الجمعة، أنها بدأت بتنفيذ مشروع إنشاء محطة نظام ريٍّ في غابات قضاء خبات، في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة التغيرات المناخية.

وأفادت محافظة أربيل بأنه خلال السنوات الماضية، وبسبب التغيرات المناخية والجفاف وانخفاض معدلات المياه الجوفية، فضلاً عن غياب المياه الكافية ونظام الري، تعرضت أجزاء كبيرة من أشجار غابات قضاء خبات للجفاف.

وأضافت المحافظة أنه في إطار تنمية تلك الغابات، وبغية إحيائها من جديد، ومن ميزانية محافظة أربيل، تم — ولأول مرة على مستوى إقليم كوردستان — البدء بتنفيذ مشروع إنشاء محطة خاصة بنظام ضخ المياه من نهر الزاب الكبير إلى الغابة، وذلك ضمن مشروع ريّ خبات، وتحت إشراف مديرية ريّ أربيل.

وأُنشئت غابات قضاء خبات في خمسينيات القرن الماضي على مساحة تزيد على 400 دونم، وكانت في السابق متنزهاً ومقصداً للسكان المحليين للاستجمام والسياحة.