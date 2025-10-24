نقابة أطباء كوردستان تطلق ماراثون توعوي لهشاشة العظام في أربيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- بالتنسيق مع رابطة الروماتيزم وإعادة التأهيل في كوردستان وجمعية جراحة العظام العراقية، أطلقت نقابة أطباء كوردستان، اليوم الجمعة، ماراثوناً للتوعية المجتمعية حول مرض هشاشة العظام في أربيل.

وقال شوان قادر رئيس رابطة الروماتيزم لكوردستان 24، إن أكثر من 200 شخص شاركوا في الحملة لرفع الوعي بين المواطنين وخاصة من هم فوق سن الخمسين مما يجعل عظامهم سهلة الكسر ولكن يمكننا منع ذلك بممارسة الرياضة.

وأضاف قادر: يشارك في الفعالية كبار السن والأطباء والرياضيون، وهذه هي المرة الأولى التي يُقام فيها مثل هذا النشاط بمناسبة اليوم العالمي للروماتيزم.