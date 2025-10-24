إصابة 8 أشخاص في ضرباتٍ روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أصيب ثمانية أشخاص في هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة شنته روسيا على العاصمة الأوكرانية السبت، وفق ما أفادت سلطات كييف، ما أدى أيضا إلى إلحاق أضرار بأبنية ومنازل في أحياء عدة.

وكتب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تطبيق تليغرام "انفجارات في العاصمة. المدينة تتعرض لهجوم بالستي".

أضاف في منشور منفصل "هناك حاليا ثمانية جرحى في العاصمة"، مشيرا إلى أن ثلاثة منهم نقلوا إلى المستشفى.

وتابع أن "حرائق كبيرة" اندلعت في مبان غير سكنية في حيي ديسنيانسكي ودارنيتسكي، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأكد تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية للمدينة، وقوع أضرار في حي دنيبروفسكي أيضا وسقوط عدد غير محدد من الجرحى.

ويأتي هذا الهجوم في الوقت الذي يصعّد فيه حلفاء كييف الغربيون الضغط على روسيا مع دخول الحرب عامها الرابع.

والجمعة، حض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الحلفاء على تعزيز قدرات كييف الصاروخية بعيدة المدى، بعد يوم من اتخاذ زعماء الاتحاد الأوروبي خطوات نحو تمويل القدرات العسكرية لأوكرانيا لمدة عامين آخرين.

كما أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع عن فرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع الطاقة الروسي.