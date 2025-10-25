علماء يطورون رقعة ذكية جديدة للكشف المبكر عن سرطان الجلد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- طوّر باحثون رقعة ذكية قابلة للارتداء، تعمل بدون بطاريات أو رقائق إلكترونية، وتُستخدم للكشف المبكر عن سرطان الجلد.

وابتكر الرقعة الذكية باحثون في كلية الطب بجامعة "ويك فورست" الأمريكية بطريقة غير جراحية، ما يسهم في تقليل الحاجة إلى الخزعات الطبية.

وتعتمد الرقعة على قياس "الممانعة الحيوية" للجلد، وهي خاصية كهربائية تعكس مدى سهولة مرور الإشارات عبر الأنسجة، حيث تختلف هذه الخصائص بين الجلد السليم والمصاب، ما يسمح بتحديد المناطق غير الطبيعية بدقة عالية.

وأظهرت التجارب الأولية التي أجريت على عشرة متطوعين، فروقًا واضحة في الإشارات الكهربائية بين الشامات والمناطق السليمة، بغض النظر عن لون البشرة، ما يعزز من فعالية الرقعة في الكشف المبكر عن الورم الميلانيني، أحد أخطر أنواع سرطان الجلد.