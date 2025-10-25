مواطنو بابل يطالبون بالخدمات: "التراب يغطينا والوعود تتبخر"

منذ 59 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- في جولة قصيرة داخل أحد الاحياء السكنية في بابل، يمكن رؤية الغبار يملأ الأجواء، والسيارات تمرّ بصعوبة وسط أكوام التراب التي تحولت إلى مشهد يومي للسكان.

يقول شاب من أبناء المنطقة: من الصبح وإحنا نعيش بهذا التراب، لا أحد يرش الشوارع ولا يُعبّدها. من زمان وهي هكذا، الغبار يدخل البيوت ويؤذي الأطفال، وكأننا نعيش في منطقة منسية.

“الطاقة الشبابية موجودة.. لكن الخدمات غائبة”

رغم الواقع الصعب، يرى شباب الحي أن منطقتهم تمتلك كفاءات يمكن أن تساهم في تحسين أوضاعها لو فُتحت أمامهم الفرص.

يقول حسن علي، طالب في المرحلة الثالثة بكلية الهندسة: عدنا طاقات شبابية كبيرة، عدنا مهندسين وكوادر، لكن لا أحد يهتم بنا. الدولة غائبة، والخدمات معدومة. الشارع هذا مثال بسيط على الإهمال.

“نأمل بتحسن قريب”

يختم أحد سكان شارع 80 حديثه قائلاً: نتمنى أن تتحسن الأوضاع وأن تُنفذ مشاريع حقيقية تشمل منطقتنا بالكامل. تعبنا من التراب والوعود. كل ما نريده هو شارع نظيف وماء وكهرباء مستقرة.

مشهد شارع 80 في بابل اليوم يختصر واقعًا أوسع في محافظات الجنوب، حيث تتكرر المطالب نفسها: خدمات غائبة، شباب مهمّش، ومشاريع لا ترى النور.