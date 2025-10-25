بطولة ألمانيا: بايرن ميونيخ يواصل سلسلة انتصاراته القياسية المتتالية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- واصل بايرن ميونيخ سلسلة انتصاراته القياسية المتتالية ورفعها الى 13 في مختلف المسابقات وثمانية في البوندسليغا عندما تغلب على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ المنقوص 3-0 السبت في المرحلة الثامنة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وعانى النادي البافاري كثيرا لكسب النقاط الثلاث رغم أن مضيفه لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 19 اثر طرد لاعب الوسط الكوري الجنوبي ينز كاستروب بسبب تدخل قوية على الجناح الدولي الكولومبي لويس دياس، وانتظر نصف الساعة الأخيرة ليسجل أهداف الثلاثة عبر قائده يوزوا كيميش (64) والبرتغالي رافايل غيريرو (69) والبديل الواعد لينارت كارل البالغ من العمر 147 عاما (81).

وفشل هدافه الدولي الانكليزي هاري كاين، متصدر لائحة الهدافين برصيد 12 هدفا، للمرة الثانية فقط هذا الموسم في هز الشباك، وألغي له هدف في الدقيقة 62 بسبب التسلل بعد العودية الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر".

وأهدر لاعب الوسط النمسوي كيفين ستوجر ركلة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 75.

وعزز بايرن ميونيخ صدارته بالعلامة الكاملة برصيد 24 نقطة وحافظ على فارق النقاط الخمس عن مطارده المباشر لايبزيغ العائد بفوز كبير على مضيفه أوغسبورغ بنصف دزينة نظيفة من الاهداف، فيما مني بوروسيا مونشنغلادباخ بخسارته الخامسة هذا الموسم فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات في المركز الاخير، وبقي الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الفوز حتى الآن.

وكرر بايرن ميونيخ انجاز ميلان الايطالي الذي حقق 13 فوزا متتاليا في بداية موسم 1992-1993.

وقال المدرب البلجيكي لبايرن ميونيخ فانسان كومباني: "بعد البطاقة الحمراء، احتفل جميع الحضور في الملعب بكل مبارزة ثنائية فازوا بها وكل تصدٍ لحارس مرمى فريقهم".

وأضاف "كانت هناك مشاعر جياشة، حافظنا على هدوئنا. عندما سنحت لنا الفرص، قمنا باستغلالها جيدا".

ومنح كيميش التقدم لبايرن عندما تلقى كرة من سيرج غنابري داخل المنطقة فسددها زاحفة ارتطمت بالمدافع يانيك إنغلهاردت وتهيأت أمامه مجددا فسددها بيسراه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس موريتش نيكولاس (64).

وأضاف غيريرو الهدف الثاني عندما تلقى كرة خلف الدفاع داخل المنطقة من الجناح الدولي الفرنسي ميكايل اوليسيه فسددها داخل المرمى (69).

وحصل مونشنغلاباخ على ركلة جزاء عقب العودة الى "في أيه آر" اثر عرقلة المدافع الاندونيسي كيفين ديكس من قبل لاعب الوسط توم بيشوف اثر ركلة ركنية فانبرى لها لاعبه ستروجر لكنه سددها في القائم الايمن للحارس يوناس أوربيغ الذي دفع به كومباني أساسيا على حساب العملاق مانويل نوير الجالس على دكة البدلاء (75).

وعزز كارل، بديل دياس، تقدم النادي البافاري بالهدف الثالث بتسديدة قوية رائعة بيسراه من خارج المنطقة أسطنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس نيكولاس (81).

وهو الهدف الاول لكارل في البوندسليغا بعدما فعلها للمرة الاولى ايضا في مسابقة دوري ابطال اوروبا عندما سجل افتتح التسجيل في مرمى كلوب بروج البلجيكي (4-0) منتصف الاسبوع الماضي، وبات أصغر مسجل في تاريخ النادي وأصغر هداف ألمانيا في المسابقة (17 عاما و242 يوما).

سداسية لايبزيغ

وحقق لايبزيغ فوزا ساحقا على مضيفه أوغسبورغ بسداسية نظيفة تناوب على تسجيلها ستة لاعبين مختلفين، معززا قبضته على المركز الثاني، متقدما بأربع نقاط على شتوتغارت الثالث.

وسجل العاجي يان ديومانديه (10)، والبرازيلي رومولو كاردوسو (18)، والنروجي أنتونيو نوسا (22)، والنمسوي كريستوف باومغارتنر (38)، وأسان ويدراوغو (56)، والفرنسي كاستيو لوكيبا (65) الأهداف.

وهي أسوأ هزيمة لأوغسبورغ على أرضه في تاريخ الدوري.

ومنذ خسارته أمام بايرن ميونخ 0-6 في المباراة الافتتاحية للموسم، حصد لايبزيغ 19 نقطة من أصل 21 نقطة ممكنة في سبع مباريات، ولم تتلقَّ شباكه سوى ثلاثة أهداف.

واستعاد آينتراخت فرانكفورت توازنه بعد هزيمته الساحقة أمام ضيفه ليفربول الانكليزي 1-5 في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء، بفوز مستحق على سانت باولي بهدفين نظيفين سجلهما جوناثان بوركاردت في الدقيقتين 36 و56.

ورفع بوركاردت الذي سجل هدفين أيضًا الأسبوع الماضي في مرمى فرايبورغ، رصيده الى ستة أهداف في سبع مباريات بالدوري هذا الموسم.

وحقق فولفسبورغ فوزه الاول منذ آب/أغسطس الماضي عندما تغلب على مضيفه هامبورغ بهدف وحيد سجله مهاجمه الدنماركي الفلسطيني الاصل آدم دغيم في الدقيقة 15.

وأهدر جناح هامبورغ الدولي الغاني رانسفورد-يبواه كونيغسدورفر ركلة جزاء في الشوط الأول (45+1)، في ثالث ركلة جزاء متتالية يفشل في ترجمتها الى هدف.

وفاز هوفنهايم على ضيفه هايدنهايم المتواضع 3-1.

وسجل الكوسوفي فيسنيك أصلاني (18) وتيم ليمبيري (45+2) والكرواني أندري كراماريتش (63) أهداف هوفنهايم، وستيفان شيمر (75) هدف هايدنهايم.

ويلعب لاحقا بوروسيا دورتموند مع كولن.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءي باير ليفركوزن مع فرايبورغ، وشتوتغارت مع ماينتس.