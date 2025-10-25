وول ستريت جورنال: داعش يعود بأساليب جديدة بعد انسحاب القوات الاميركية من شمال شرق سوريا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن تنظيم داعش كثّف من هجماته في شمال شرق سوريا خلال عام 2025، مستفيدًا من تراجع الوجود العسكري الأمريكي وعدم الاستقرار الأمني الذي رافق التغييرات السياسية الأخيرة في البلاد.

وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن انسحاب جزء من القوات الأمريكية شجّع التنظيم على استعادة نشاطه، إذ نفذ مسلحو داعش خلال الأشهر الماضية هجمات متكررة، ما تسبب في تصاعد مخاوف المدنيين من تدهور الوضع الأمني في مناطق شمال وشرق سوريا.

وبحسب التقرير، فقد بدأت الولايات المتحدة منذ نيسان/أبريل 2025 سحب نحو 500 جندي من أصل 2000 جندي كانوا متمركزين في سوريا، معظمهم في محافظة دير الزور، فيما تم تسليم عدد من القواعد العسكرية إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأشارت الصحيفة إلى أن التنظيم غيّر تكتيكاته القتالية بشكل لافت، إذ بات يعتمد على خلايا صغيرة مستقلة لا يتجاوز عدد عناصرها خمسة مقاتلين، تعمل داخل المدن دون تنسيق مع خلايا أخرى، مما يصعّب عملية تعقّبها أو استهدافها من قبل القوات المحلية والدولية.

كما لفت التقرير إلى أن عناصر التنظيم تخلّوا عن الزي العسكري والأعلام السوداء التي كانت تميزهم في السابق، واندمجوا بين السكان المحليين لتجنّب الرصد، مشيرًا إلى أن أغلب هؤلاء المقاتلين من المواطنين السوريين الذين انخرطوا في صفوف التنظيم خلال السنوات الماضية.