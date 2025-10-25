آري هَرسين يتوقع فوز الحزب الديمقراطي بسبعة مقاعد في السليمانية

منذ 36 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد مسؤول الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية، آري هرسين، اليوم السبت، أن تشكيل التشكيلة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان يأتي في إطار خدمة شعب كوردستان ومصالحه العليا، مشدداً على أن الحزب الديمقراطي لا يمكنه انتظار الاتحاد الوطني الكوردستاني أكثر من ذلك.

وقال هرسين، في مقابلة مع كوردستان24، إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني حزب جماهيري يسعى إلى خدمة المواطنين ويمثل المدافع الحقيقي عن حقوق شعب كوردستان.

وأضاف أن أهالي السليمانية ضاقوا ذرعاً بالإدارة الحالية للمدينة، الأمر الذي دفعهم إلى وضع ثقتهم في مثقفيها.

وتوقع أن يحقق الحزب الديمقراطي الفوز بسبعة مقاعد في دائرة السليمانية خلال انتخابات مجلس النواب العراقي المقبلة.

وفيما يتعلق بملف تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان، أوضح هرسين أن المضي في تشكيل التشكيلة العاشرة يصب في مصلحة المواطنين.

وأكد أن استمرار التأخير من جانب الاتحاد الوطني لا يخدم أحداً.

ويخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات البرلمانية العراقية بالقائمة رقم 275، واضعاً نصب عينيه أن يكون الحزب الأول في العراق وإقليم كوردستان، بما يمكّنه من الدفاع بقوة أكبر عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

وفي الـ 3 من تشرين الأول/أكتوبر 2025، انطلقت الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، والتي ستستمر حتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد صادقت، في الـ 2 تشرين الأول/أكتوبر، على أسماء 7 آلاف و768 مرشحاً لخوض السباق الانتخابي والتنافس على 329 مقعداً.

وبحسب إحصاءات المفوضية، يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات 21 مليوناً و404 آلاف و291 ناخباً، بينهم 20 مليوناً و63 ألفاً و773 ناخباً في التصويت العام، فيما خُصص التصويت الخاص لـ مليون و313 ألفاً و980 ناخباً.