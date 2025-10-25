ماجد شنكالي: إنكار الوجود الدستوري لإقليم كوردستان مخالفة صريحة للدستور الاتحادي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أشار النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ماجد شنكالي، خلال بيان، أصدره اليوم السبت 25 تشرين الأول 2025، إلى إنكار أحد مرشحي حزب تقدم، الوجود الدستوري لإقليم كوردستان، ووصفه بأنه: تصريح يمثل مخالفة صريحة وواضحة لدستور جمهورية العراق الفيدرالي.

وجاء في البيان: "في الآونة الأخيرة، خرج علينا بعض المرشحين في مؤتمراتهم الانتخابية وهم يحاولون كسب الجمهور من خلال خطابات عنصرية وطائفية، يهدفون من ورائها إلى تأجيج الشارع عبر ترويج كلام لا يمت للحقيقة بصلة، ومحاولة إقناع جماهيرهم بأوهام لا أساس لها من الواقع".

وأضاف: "وقد وصل الأمر بأحد مرشحي حزب تقدم المدعو محمد فرمان الشاهر إلى إنكار الوجود الدستوري لإقليم كوردستان، قائلاً: "لا نقبل بوجود ما يسمى إقليم كوردستان، بل نقول شمال العراق"، وهو تصريح يمثل مخالفة صريحة وواضحة لدستور جمهورية العراق الفيدرالي، الذي نصّ بوضوح على إقليم كوردستان بحدوده الإدارية المعروفة".

وتابع: "كما يحاول هؤلاء التنصل من المادة (140) من الدستور، وهي مادة دستورية راسخة لا يمكن حذفها أو تجاوزها. والتمثيل النيابي لأبناء تلك المناطق في مجلس النواب، يؤكد بوضوح كوردستانية هذه المناطق وانتماءها التاريخي والسياسي لإقليم كوردستان لان اغلب نواب هذه المناطق ينتمون الى الاحزاب الكوردستانية".

وأردف: "لقد كان للإقليم الدور الكبير والمشرّف في الحفاظ على أمن وسلامة جميع المكونات في تلك المناطق، وساهم بفعالية في تعزيز التعايش السلمي، وقدم الخدمات لجميع الأهالي دون تفرقة في الدين أو القومية أو الانتماء".

وزاد: "إننا ننصح أولئك الذين لا يمتلكون رصيدًا خدميًا أو إنجازًا حقيقيًا بالابتعاد عن الخطاب الطائفي والعنصري الذي لا يعبر إلا عن إفلاس سياسي وأخلاقي. فبدلًا من شحن الناس بالكراهية، عليهم أن يطرحوا برامج انتخابية واقعية تسهم في تطوير البلد والنهوض به".

وقال: "ندعو أهلنا في مناطق المادة 140 وجميع مناطق العراق إلى عدم الانجرار وراء هذه الأصوات النشاز التي لا تحمل إلا الخبث والنفاق، وأن يكون التنافس الانتخابي مبنيًا على العمل والخدمة والمشاريع الحقيقية، لا على إثارة النعرات وبثّ الكراهية بين أبناء الوطن الواحد".

ومضى في القول: "إن العراق اليوم بأمسّ الحاجة إلى توحيد الصفوف وتغليب لغة العقل والتعاون من أجل بناء مستقبل أفضل، بعيدًا عن الطائفية والعنصرية وكل ما يمزق وحدة البلاد".

وأكد، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لديه إيمان راسخ بالتعايش السلمي والتآخي، وسيرنا على نهج الرئيس مسعود بارزاني الذي يدعو جميع مرشحي الحزب إلى تمثيل شرائح المجتمع العراقي كافة، على عكس ما يدعو إليه الآخرون تمامًا".

وختم البيان، بأن "شعارنا في هذه الانتخابات (الشراكة، التوازن، التوافق) خيرُ دليلٍ على حسن نوايانا وصدق توجهاتنا في بناء عراقٍ موحدٍ ومتوازنٍ يسوده التعاون والاحترام المتبادل بين جميع مكوناته".