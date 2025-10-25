ثنائية حكيمي تعيد سان جرمان إلى نغمة الانتصارات وتضعه في الصدارة مؤقتاً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- عاد باريس سان جرمان الى نغمة الانتصارات بعد تعادلين، بفوزه على مضيفه بريست بثلاثية نظيفة بينها ثنائية لقائده الدولي المغربي أشرف حكيمي السبت في المرحلة التاسعة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وسجل حكيمي ثنائيته في الدقيقتين 29 و39، قبل أن يختم البديل ديزيريه دويه المهرجان في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

واستعاد فريق العاصمة الصدارة موقتا بفارق نقطتين عن مرسيليا الذي يلتقي لاحقا مضيفه لنس ويحتاج الى الفوز لاستعادتها.

ودخل باريس سان جرمان المباراة على وقع تعادلين في آخر مرحلتين امام ليل 1-1 وستراسبورغ 3-3 ما جعله يتنازل عن المركز الاول لصالح مرسيليا.

وأجرى المدرب الاسباني لباريس سان جرمان لويس إنريكي تعديلات على تشكيلته الاساسية مقارنة بتلك التي حققت فوزا كاسحا على باير ليفركوزن الالماني 7-2 في عقر دار الاخير في الجولة الثالثة من مسابقة دوري ابطال اوروبا منتصف الاسبوع الحالي، فأراح جناحه المتألق دويه والظهير الايسر البرتغالي نونو منديش.

وللمرة الثانية بعد تعافيه من اصابة عضلية بدأ عثمان ديمبيليه صاحب الكرة الذهبية على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين.

وعلى الرغم من السيطرة الواضحة لفريق العاصمة الفرنسية حيث بلغت نسبة استحواذه على الكرة 82 في المئة في احدى المراحل، فان هجماته كانت خجولة عموما.

ومن اول هجمة خطرة وصلت الكرة الى البرتغالي فيتينيا الذي مررها امامية باتجاه حكيمي الذي كسر مصيدة التسلل وسجل في الشباك (29).

وحمل حكيمي أحد ثلاثة لاعبين عرب مرشحين لنيل لقب جائزة افضل لاعب في افريقيا الى جانب مواطنه أسامة المليوي والمصري محمد صلاح، شارة القائد في غياب المدافع البرازيلي ماركينيوس العائد من اصابة وكان احتياطيا في المباراة.

وسرعان ما اضاف حكيمي الهدف الثاني عندما سدد الجورجي خفيتسا كفارتسخيليا تصدى لها حارس بريست البولندي رادوسلاف ماييتشكي من دون ان يمسكها فتابعها الدولي المغربي داخل الشباك (39).

وسنحت فرصة امام بريست لتقليص الفارق عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء بعد ان عاد الى حكم الفيديو المساعد ""في ايه آر" مرتين اثر لمسة يد من جناح سان جرمان الكوري الجنوبي كانغ لي لكن رومان دي كاتسيو تزحلق لدى تنفيذها وسددها في المدرجات (59).

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع اضاف دويه الذي نزل بديلا في الشوط الثاني الهدف الثالث لسان جرمان بكرة بيسراه.

ولم يفز بريست على باريس سان جرمان في آخر 33 لقاء بينهما فخسر خلال هذه السلسلة 25 مرة وتعادل 8 مرات، اما آخر فوز له فكان بنتيجة 3-1 ويعود الى 26 كانون الثاني/يناير عام 1985.

ووضع موناكو حدا لخمس مباريات من دون اي فوز، وتغلب على تولوز على ملعب لويس الثاني في الامارة، بهدف وحيد سجله مبكرا عن طريق الغاني محمد ساليسو بكرة رأسية من مسافة قريبة بعد مرور 3 دقائق.

وصعد موناكو الى المركز الثالث موقتا بانتظار مباراة ستراسبورغ الرابع وليون السادس.