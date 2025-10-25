إسرائيل تعلن استهداف ناشط في حركة الجهاد الإسلامي بغارة جوية في غزة

منذ 32 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه استهدف بغارة جوية ناشطا في حركة الجهاد الإسلامي في وسط غزة، رغم وقف إطلاق النار الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتسري منذ أسبوعين هدنة هشة بين حماس، حليفة حركة الجهاد الإسلامي، وإسرائيل، علما بأن الأخيرة احتفظت بحق الدفاع عن نفسها وعن قواتها من أي هجمات.

وقال الجيش إنه "نفّذ قبل قليل غارة دقيقة في منطقة النصيرات في وسط قطاع غزة استهدفت إرهابيا من حركة الجهاد الإسلامي كان يخطط لتنفيذ هجوم إرهابي وشيك ضد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي".

وداخل قطاع غزة، أكد مستشفى العودة أنه استقبل جرحى إثر غارة في النصيرات.

وقال المستشفى إنه "استقبل أربعة جرحى بعدما استهدف الاحتلال سيارة مدنية في منطقة النادي الأهلي في مخيم النصيرات وسط غزة".

وأكد الجيش الاسرائيلي أنه سيواصل عملياته في غزة "للقضاء على أي تهديد فوري" يطال قواته.

AFP