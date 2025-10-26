اشتباكات بين الجيش السوري و"قسد" شرقي دير الزور

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- اندلعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف عند منتصف الليل بين قوات الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في بلدتي محكان والكشمة شرقي دير الزور.

ووفقا لتلفزيون سوريا إن الاشتباكات بين الجيش و"قسد" استمرت لساعات.

وتتجدد بين حين وآخر اشتباكات محدودة بين وحدات من الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مناطق متفرقة من شمالي وشرقي البلاد، لا سيما في محافظتي دير الزور وحلب.

وفي دير الزور، تتركز هذه الاشتباكات غالباً على ضفتي نهر الفرات، حيث تنتشر قوات الطرفين في مناطق متقاربة، في حين تشهد بعض أحياء حلب بين حين وآخر حوادث مماثلة يتم تطويقها بسرعة.

وغالباً ما تُفضي هذه الاشتباكات إلى تفاهمات ميدانية مؤقتة تضمن إعادة الهدوء وفتح قنوات التنسيق بين الطرفين، لمنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهات أوسع.