مسرور بارزاني يهنئ اتحاد نساء كوردستان بذكرى تأسيسه ويشيد بدوره في النضال ودعم البيشمركة

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- وجه نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسرور بارزاني، رسالة تهنئة بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لتأسيس اتحاد نساء كوردستان، مشيداً بالدور الريادي الذي لعبه الاتحاد في تاريخ الحركة التحررية الكوردية والدفاع عن حقوق المرأة.

وقال مسرور بارزاني في تهنئته: "بمناسبة الذكرى السنوية الـ (73) لتأسيس اتحاد نساء كوردستان، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى سكرتيرة وأعضاء مكتب السكرتارية وعموم اعضاء الاتحاد، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح".

واستذكر نائب رئيس الحزب الديمقراطي المحطات التاريخية للاتحاد، مؤكداً أنه "كان له دور مهم وطليعي في تاريخ شعب كوردستان، حيث وقف دائماً في الصفوف الأمامية للدفاع عن حقوق المرأة والحقوق المشروعة لشعبنا".

وأضاف مسرور بارزاني أن اتحاد نساء كوردستان كان "سنداً منقطع النظير لقوات بيشمركة كوردستان، ومثالاً ساطعاً للنضال والتضحية والفداء في سبيل حقوق شعب كوردستان"، مشيراً في الوقت نفسه إلى الدور البارز للاتحاد في "تأهيل وصناعة العديد من القيادات النسوية".

واختتم مسرور بارزاني رسالته بالإعراب عن أمله في أن "يواصل اتحاد نساء كوردستان دوره الريادي ونضاله التنظيمي لتحقيق أهدافه المتمثلة في خدمة نساء كوردستان بشكل أكبر، والدفاع عن حقوقهن ومطالبهن المشروعة".