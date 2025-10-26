نيجيرفان بارزاني من عقرة: الحزب الديمقراطي الكوردستاني حوّل وطناً مدمّراً إلى بلد مزدهر

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- بحضور نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني، بدأت اليوم الأحد الحملة الانتخابية لقائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني 275 في قضاء عقرة (ئاکرێ) بمحافظة دهوك، حيث ألقى كلمة أكد فيها أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني حوّل وطناً مدمّراً إلى بلد مزدهر ومتقدّم في المنطقة.

وقال نيجيرفان بارزاني في كلمته: "صوّتوا للحزب الديمقراطي الكوردستاني من أجل تنفيذ الدستور وعدم السماح بانتهاك حقوق الكورد".

وأضاف: "نريد أن تتقدّم عقرة وكوردستان وجميع أنحاء العراق، وإذا كان الحزب الديمقراطي قوياً فلن يتمكن أحد من المساس بحقوق الكورد، لذلك املؤوا صناديق الاقتراع بأصواتكم لصالح مرشحي قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني (275)".

وشدّد نيجيرفان بارزاني على أن "عدم تنفيذ الدستور ألحق الضرر بالعراق بأكمله، وليس بكوردستان وحدها، ولذلك لا تسمحوا من خلال أصواتكم بأن يُنتهك الدستور مرة أخرى".

كما أوضح أن على مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذين سيدخلون البرلمان العراقي أن يعملوا على قضيتين أساسيتين: أولاً، إقرار القوانين بما ينسجم مع النظام الاتحادي، لأن روح الدستور العراقي قائمة على التوازن والشراكة، وثانياً، تعديل القوانين المركزية، ولا سيّما القوانين الموروثة من النظام السابق، بما يضمن أن يتحوّل نظام الحكم في العراق إلى نظام اتحادي حقيقي، لأن العراق لا يزال دولة ذات حكم مركزي.

وأكد أن هذه الانتخابات حاسمة لتنفيذ الدستور العراقي، مشيراً إلى أنه بعون الله تعالى ستبدأ مرحلة جديدة من الإعمار والتقدّم في كوردستان.

ودعا نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني أهالي عقرة وبَردرش والمناطق المحيطة إلى التصويت للحزب الديمقراطي الكوردستاني، قائلاً: "نريد أن يتجاوز عدد أصوات الحزب المليون صوت، ووعْدُنا في قائمة (275) هو تحقيق هذا الهدف. تاريخ الحزب وإنجازاته مصدر فخر واعتزاز، فهو من قاد ثورات وانتفاضات كوردستان".

وقال نيجيرفان بارزاني: "الحزب حوّل بلداً مدمّراً، في منطقة غير مستقرة وغير آمنة، إلى واحدة من أكثر مناطق المنطقة ازدهاراً. الحزب وضع أسس الديمقراطية وبناء مجتمع مدني في كوردستان، وربط كوردستان بشبكة علاقات مع المنطقة والعالم".

ويخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات البرلمانية العراقية بالقائمة رقم 275، واضعاً نصب عينيه أن يكون الحزب الأول في العراق وإقليم كوردستان، بما يمكّنه من الدفاع بقوة أكبر عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

وفي الـ 3 من تشرين الأول/أكتوبر 2025، انطلقت الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، والتي ستستمر حتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد صادقت، في الـ 2 تشرين الأول/أكتوبر، على أسماء 7 آلاف و768 مرشحاً لخوض السباق الانتخابي والتنافس على 329 مقعداً.