ضبط 6,5 أطنان من الكوكايين في سفينة قبالة سواحل جزر الكناري الإسبانية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- ضبطت ستة أطنان ونصف طن من الكوكايين خلال الأسبوع الراهن قبالة أرخبيل الكناري على سفينة تجارية أوقف أفراد طاقمها التسعة، على ما أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الأحد.

ونفذت العملية الوحدات الخاصة في الشرطة الإسبانية بعد رصد السفينة التي ترفع علم تنزانيا على بعد حوالى ألف كيلومتر من أرخبيل الكناري الواقع قبالة سواحل شمال غرب إفريقيا على ما أوضحت الشرطة في بيان.

وأفاد المصدر نفسه "على متن السفينة أوقف أفراد الطاقم التسعة" مشيراً إلى العثور على 6,5 أطنان من الكوكايين "في عنابر" السفينة التي أبحرت من بنما وكانت متجهة إلى مرفأ فيغو في شمال غرب إسبانيا.

ووفرت وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية مسبقا "معلومات" حيوية سمحت بإنجاح العملية، على ما جاء في بيان الشرطة.

وتعلن الشرطة الإسبانية بانتظام ضبط كميات من المخدرات.

في تشرين الأول/أكتوبر 2024، ضبطت الشرطة 13 طنا من الكوكايين في مرفأ الجزيرة في منطقة الأندلس في جنوب إسبانيا مخبأة في حاوية بين حمولة موز. ووصفت السلطات عملية الضبط بأنها "الأكبر (...) في تاريخ الاتجار بالمخدرات" في البلاد.

ويعتبر خبراء مكافحة المخدرات أن إسبانيا تشكل بوابة رئيسية لدخول الكوكايين إلى أوروبا بسبب روابطها مع أمريكا اللاتينية حيث تنتج المخدرات، وبسبب موقعها الجغرافي أيضا.