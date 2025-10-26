غداً بدء صرف رواتب موظفي كوردستان رقمياً عبر مشروع "حسابي"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- غداً الاثنين 27 تشرين الأول/أكتوبر 2025، سيتم صرف رواتب شهر آب (أغسطس) لموظفي إقليم كوردستان بشكل رقمي عبر مشروع "حسابي" في جميع محافظات كوردستان.

وأفاد فريق مشروع "حسابي" في بيان، اليوم الأحد، أن 465,600 موظف سيستلمون رواتبهم عبر المشروع، متوقعاً أن يرتفع العدد في الشهر المقبل ليصل إلى 501,500 موظف.

وبحسب معلومات الفريق، فقد سجّل حتى الآن أكثر من 950,000 موظف في المشروع، وتم توزيع أكثر من 610,000 بطاقة مصرفية على المسجلين. كما تم وضع أكثر من 580 جهاز صراف آلي (ATM) في أكثر من 200 موقع مختلف في جميع أنحاء إقليم كوردستان.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد 26 تشرين الأول 2025، عن تحويل المالية الاتحادية مبلغ 945,817,000,000 دينار كتمويل لرواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان، إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.

وكان فارس عيسى، رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، أعلن أن مجلس الوزراء الاتحادي صادق على قرار تمويل رواتب موظفي الإقليم لشهر آب، مؤكداً أن القرار وصل إلى وزارة المالية الاتحادية العراقية، وأن عملية إرسال الرواتب ستتم خلال الأسبوع الجاري.

وقال عيسى في تصريح خاص لـ كوردستان24: "في الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الماضي، تم إرسال الكتاب الرسمي الخاص بصرف الرواتب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى وزارة المالية، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية بشأنه".