مقتل ثمانية أشخاص بغارات أميركية على ثلاثة مراكب في شرق المحيط الهادئ

منذ 6 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أسفرت غارات على ثلاثة مراكب يشتبه في تهريبها المخدرات في شرق المحيط الهادئ عن مقتل ثمانية أشخاص الاثنين وفق ما أفاد الجيش الأميركي، وذلك في إطار حملة متواصلة أودت حتى الآن بحياة أكثر من 90 شخصا.

وذكرت القيادة الجنوبية الأميركية على منصة إكس "أكدت معلومات استخباراتية أن المراكب كانت تعبر طرقا معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ وكانت متورطة في تهريب المخدرات"، مضيفة أن "ثمانية إرهابيين من تجار المخدرات قتلوا خلال هذه الضربات: ثلاثة في المركب الأول، واثنان في الثاني، وثلاثة في الثالث".

ويتضمّن المنشور لقطات فيديو لثلاثة قوارب تطفو على المياه قبل استهدافها.

ومنذ مطلع أيلول/سبتمبر، استهدف الجيش الأميركي بقيادة وزير الدفاع بيت هيغسيث قوارب تقول الولايات المتحدة إنها تهرب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، ما أدى إلى تدمير ما لا يقل عن 26 مركبا ومقتل 95 شخصا على الأقل.

وبموازاة الضربات، تحشد الولايات المتحدة قواتها في البحر الكاريبي حيث نشرت أكبر حاملة طائرات في العالم وعددا من السفن الحربية، كما حلّقت طائرات عسكرية أميركية فوق الساحل الفنزويلي في الأسابيع الأخيرة.

AFP