إيقاف الرحلات الجوية في أربيل بسبب الضباب الكثيف والأحوال الجوية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار، اليوم الاثنين 15 كانون الأول/ديسمبر 2025، إيقاف جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار أربيل الدولي.

وقال هوشيار، في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن موعد استئناف الرحلات غير معروف حتى الآن.

وأشار إلى أن قرار الإيقاف جاء بسبب تغيّر الأحوال الجوية ووجود ضباب كثيف.

كما أعلنت المديرية العامة للأرصاد والزلازل في إقليم كوردستان اليوم أن الضباب الكثيف الذي يغطي مركز مدينة أربيل سيستمر حتى الساعة العاشرة من صباح الغد.

وأوضحت المديرية أن تأثير الضباب سيكون أشد خلال ساعات الليل، مع انخفاض مدى الرؤية إلى نحو كيلومتر واحد في بعض المناطق، وقد يقل عن 100 متر في نقاط محددة.

وبحسب بيانات المديرية، فإن مدى الرؤية حالياً في مركز أربيل يبلغ نحو 100 متر، وفي مركز محافظة دهوك حوالي 7 كيلومترات، أما في مدينة شَماك فيصل إلى نحو 100 متر.