روبيو يبحث مع الشيباني هجوماً استهدف قوات أميركية في سوريا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أجرى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بحثا خلاله الهجوم الذي استهدف أفرادًا من القوات الأميركية في سوريا وأسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومترجم مدني.

ووفق بيان صادر عن نائب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، قدّم الوزير السوري تعازيه لذوي الضحايا.

مؤكداً التزام الحكومة السورية بمواجهة التهديد المشترك المتمثل بتنظيم داعش والعمل على إضعافه وتدميره.

من جانبها، شددت الولايات المتحدة على أنها ستحاسب جميع الجهات التي تستهدف الأميركيين أو تهدد أمنهم، مؤكدة استمرار جهودها في مكافحة الإرهاب وحماية قواتها المنتشرة في المنطقة.

وقُتل عنصر من قوات الأمن السورية وجنديان أميركيان اثنان ومترجم أميركي في حادث إطلاق نار قرب مدينة تدمر، بمحافظة حمص.

ويعد الهجوم على القوات الأميركية الأول الذي يسفر عن سقوط قتلى منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد قبل عام.

وأمس الأحد، أعلنت القيادة الوسطى الأميركية في الشرق الأوسط سنتكوم مقتل منفذ الهجوم وإصابة ثلاثة جنود آخرين.

مشيرة إلى أن الوفد كان في تدمر في إطار مهمة دعم للعمليات الجارية ضد تنظيم داعش.