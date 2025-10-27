الشرع يجري زيارة عمل إلى السعودية الثلاثاء

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- يجري الرئيس السوري أحمد الشرع زيارة عمل الثلاثاء إلى المملكة العربية السعودية يلتقي خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ويشارك في النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

ونقلت سانا عن مديرية الإعلام، أن الشرع سيلتقي خلال الزيارة الأمير محمد بن سلمان لبحث سبُل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وخصوصاً فيما يتعلق بمجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يلقي الشرع كلمة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، كما سيجتمع مع كبرى الشركات الاستثمارية والمؤسسات الاقتصادية العالمية.

ويرافق الشرع إلى المؤتمر وفد سوري رفيع المستوى، يضم وزراء وكبار المسؤولين والخبراء الوطنيين في خطوة تمثل دخول سوريا الرسمي إلى النهضة الاقتصادية الإقليمية، وسيجري الوفد، الذي يتوجه غداً الاثنين إلى السعودية، لقاءات مع كبار المستثمرين العالميين والشركات الرائدة والمؤسسات المالية الكبرى لبناء مسارات استثمارية في قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة والصحة والتكنولوجيا والصناعات المستدامة.

ويشار إلى أن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة، ويستمر لمدة أربعة أيام، بمشاركة زعماء ورؤساء دول وكبار المستثمرين وصناع القرار تحت شعار “مفتاح الازدهار”، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 8 آلاف مشارك، و650 متحدثاً بارزاً من خلال 250 جلسة حوارية بهدف استثمار الإمكانات التقنية والاقتصادية في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للإنسانية.