وفد رفيع المستوى من "ENKS" يصل إلى دمشق

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- وصل وفد رفيع المستوى من رئاسة المجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS)، برئاسة محمد إسماعيل رئيس المجلس، إلى دمشق.

وتأتي هذه الزيارة بهدف الاجتماع مع كبار المسؤولين في الحكومة السورية، حيث وصل الوفد اليوم الاثنين، 2 شباط 2026، بناءً على دعوة رسمية من وزارة الخارجية السورية. ومن المقرر إجراء سلسلة من اللقاءات والاجتماعات السياسية مع الجهات المعنية.

وكان سليمان أوسو، عضو هيئة رئاسة المجلس الوطني الكوردي، قد صرح لـ "كوردستان 24" في وقت سابق، بأن مكتب وزير الخارجية السوري تواصل معهم وطلب عقد اجتماع مع رئاسة المجلس.

وأضاف أوسو أن المجلس الوطني الكوردي قبل هذه الدعوة للتعبير عن رؤاه السياسية ومطالب الشعب الكوردي في دمشق.

كما أكد أوسو على قرارات مؤتمر 26 نيسان بخصوص هذه الزيارة وموقف المجلس، قائلاً: "نحن في المجلس الوطني الكوردي ملتزمون دائماً بقرارات مؤتمر 26 نيسان 2025، وبوحدة الصف الكوردي والوفد الكوردي المشترك؛ وهدفنا المباشر في هذه المرحلة هو حماية المناطق الكوردية من ويلات الحرب".

وشدد سليمان أوسو في تصريحاته على السعي لعقد اجتماع سياسي شامل بين وفد كوردي مشترك والحكومة السورية، لإيجاد حل للقضية الكوردية وللأزمة السورية عامة.