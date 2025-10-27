رئيس حكومة إقليم كوردستان يفتتح مشروع مجسّر بوابة سوران

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24) افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 27 تشرين الأول 2025، مشروع مجسّر بوابة سوران.

مشروع مجسّر بوابة سوران، الذي يربط بين طرق أربيل، ميركسور، رواندز، وجومان.

وبلغت تكلفة المشروع أكثر من 33 مليار و358 مليون دينار، وكان من المخطط إنجازه خلال 900 يوم، إلا أنه اكتمل قبل الموعد المحدد بسنة كاملة.

ويُعد المشروع استراتيجياً للغاية، وسيربط بين طرق أربيل، ميركسور، رواندز، وجومان، وفقاً للمعلومات المتوفرة.

ويتألف المشروع من طريق رئيسي مزدوج يبلغ طوله 2,905 أمتار، ويضم كل جانب منه ثلاثة مسارات.

يذكر أنه في يوم الثلاثاء 28 أيار (مايو) 2024، أرسى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الحجر الأساس لأربعة مشاريع حيوية في مدينة سوران التابعة لإدارة سوران المستقلة.

وشملت المشاريع (طريق 40) بمسارين عند قاعة المناسبات - شهداء الحرية، ومجسّر بوابة سوران، بالإضافة إلى تزيين وتحسين الطريق العام ومنتزه سوران الوطني ومركز المدينة.