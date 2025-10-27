مكتب تنظيمات كركوك/ گرميان للديمقراطي الكوردستاني يعلن تأييده لتصريحات مسرور بارزاني خلال حملة الانتخابات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أصدر المتحدث الرسمي باسم مكتب تنظيمات الحزب الديمقراطي الكوردستاني كركوك/ گرميان، لقمان حسين، توضيحاً بخصوص ردود أفعال بعض الجهات السياسية على تصريحات مسرور بارزاني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في حملة الانتخابات.

وقال في بيان التوضيح: نحن في مكتب تنظيمات كركوك/ گرميان نؤيد ما صرح به سيادته في المهرجان الانتخابي لتنظيمات وجماهير حزبنا في كركوك/ گرميان بخصوص كركوك، ونؤكد أن ما قاله سيادته ليس مادة انتخابية بل هو جوهر سياسة الحزب بما يخص كركوك، وأن المادة 140 من الدستور هي الحل الوحيد لكركوك والمناطق المتنازع عليها بموجب الدستور.

وأضاف: نؤيد ما طلبه من جماهير كوردستان وكركوك بمنح ثقتهم للحزب الديمقراطي الكوردستاني والقائمة 275 لنقل تجربة الحكم الرشيد إلى كركوك، ولنجعل من كركوك مدينة الإعمار والتعايش المشترك بين جميع المكونات.

وتابع: كركوك محتلة؟ نحن نوجه سؤالنا إلى أهل كركوك: ألم تصبح كركوك معسكراً وكل السلطة بيد العسكر، ويومياً وأمام أعين الجميع يتم الاعتداء والظلم على فلاحي كركوك بمساعدة همرات الجيش، واغتصاب أراضيهم في سرگران ودوبز وطوبزاوا ويايجي وداقوق ومناطق الكاكئي.

وأردف: الحزب الديمقراطي الكوردستاني من أكبر الأحزاب الكوردستانية والعراقية وعمره 79 عاماً ومجاز رسمياً لممارسة نشاطه السياسي وجميع تنظيماته كانت موجودة في كركوك وبعد عودتنا وعودة مقراتنا لا يزال قسم منها محتلاً، ورفاقنا يمارسون نشاطهم الحزبي في دور مؤجرة.

وختم: عاشت روح التعايش السلمي لجميع مكونات كركوك المتآخية