أردوغان يستقبل ستارمر الاثنين وتسليم مقاتلات يوروفايتر في مقدم الملفات

أربيل (كوردستان 24)- يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الاثنين في أنقرة، على أن يكون تسليم طائرات "يوروفايتر" المقاتلة أبرز المواضيع التي ستُطرح في اللقاء.

ويسعى الرئيس التركي الراغب في تحديث الأسطول الجوي لبلاده، إلى شراء 40 طائرة من هذا الطراز الذي يصنّعه اتحاد يضم أربع دول أوروبية (المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا).

وبحسب مسؤول تركي تحدثت إليه وكالة فرانس برس وطلب عدم ذكر هويته، ستسلم لندن الاثنين عدة طائرات "يوروفايتر" لتركيا، العضو أيضاً في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وحوّلت أنقرة التي كانت تفضل في البداية طائرات "إف-35" الأمريكية، اهتمامها في السنوات الأخيرة على طائرات "يوروفايتر"، بعد استبعادها من البرنامج الأمريكي للمقاتلات المذكورة لشرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

ألمانيا التي عارضت في البداية بيع طائرات "يوروفايتر" لتركيا بسبب دعم أنقرة غير المشروط لحركة حماس ضد إسرائيل، تراجعت عن ذلك في تموز/يوليو.

ومن المقرر أن يلتقي المستشار الألماني فريدريش ميرتس أردوغان في أنقرة الخميس.

خلال الأسبوع الماضي، ناقش أردوغان شراء طائرات "يوروفايتر" مستعملة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة.

وقد توقّع لندن اتفاقية مع أنقرة تُجيز صفقة بيع كهذه، وفق محللين. وقال المسؤول التركي الذي تحدثت إليه فرانس برس إنه من المقرر أن يتوجه أمير قطر إلى أنقرة الثلاثاء لمناقشة هذه المسألة.

وبحسب خبراء، طلبت قطر 24 طائرة "يوروفايتر" العام 2017، ومن المقرر تسليم الطائرتين الأخيرتين للدوحة بحلول نهاية العام.

وقال آرون ستاين، مدير معهد "فورين بوليسي ريسرتش إنستيتيوت" لوكالة فرانس برس، إنّ الطائرتين اللتين يُفترض أن تُسلمهما لندن لأنقرة الاثنين هما على الأرجح المخصصتان لقطر أساساً.

ويتوقع أيضاً أن يكون مستقبل غزة على جدول المحادثات بين أردوغان وستارمر. وترغب تركيا في الانضمام إلى القوة الأمنية الدولية التي من المقرر نشرها في غزة، الأمر الذي تعارضه إسرائيل حتى الآن بشدة.