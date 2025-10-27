ضمن جولته الميدانية في سوران.. رئيس الحكومة يفتتح مجسر بوابة المدينة ويتفقد مخططاً سياحياً ومشروعاً خدمياً حيوياً

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- في إطار متابعته الميدانية المستمرة لسير المشاريع الخدمية في عموم مناطق الإقليم، افتتح رئيس الحكومة مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، مجسر بوابة مدينة سوران، وذلك ضمن زيارة له إلى الإدارة المستقلة.

وفي كلمة له خلال المراسم، قدّم رئيس الحكومة تهانيه لأهالي سوران بهذا المنجز، مؤكداً أن هذا المشروع يندرج ضمن الخطط المستمرة لحكومة إقليم كوردستان الهادفة إلى تطوير شبكات الطرق وتحسين انسيابية المرور في المدن.

وأوضح أن هذه المشاريع الحيوية ستسهم في تعزيز القطاع السياحي عبر تسهيل وصول الزوار إلى هذه المنطقة الجذابة، فضلاً عن تمكين المواطنين من الاستفادة من طرق حديثة وآمنة، مشيداً بالمستوى المتقدم الذي نُفذ به المجسر، وبجودته العالية وتصميمه الهندسي.

كما قدّم رئيس الحكومة شكره للشركة المنفذة، كذلك أهاب بالمواطنين ضرورة الالتزام التام بإرشادات وزارتي الداخلية والنقل حفاظاً على سلامتهم وسلامة جميع مستخدمي الطريق.

واختتم كلمته بتجديد مناشدته الدائمة للمواطنين بضرورة الحفاظ على بيئة كوردستان وحمايتها.

يُذكر أن مجسر بوابة سوران نُفذ بكلفة تجاوزت 33 مليار دينار، وبطول إجمالي يزيد عن 2095 متراً، ومن شأنه أن يُحدث نقلة نوعية في تسهيل حركة المرور لسكان سوران والسياح القادمين إلى المنطقة.

وعلى صعيد متصل، شملت جولة رئيس الحكومة تفقد المخطط الرئيسي لمنتجع كلي علي بك السياحي، الذي يُعد جزءاً من مشروع سياحي ضخم. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الخطط بتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية أكثر جاذبية.

كما زار رئيس الحكومة مشروع طريق (سايدين قاعة المناسبات – حي آزادي) في سوران، وهو من المشاريع المهمة في الإدارة المستقلة، وتنفذه شركة (كافين كروب) بكلفة تناهز 52 مليار دينار، حيث اطلع على مراحل سير العمل فيه.