مسرور بارزاني: دماء الشباب تحافظ على حيوية الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتمنعه من الشيخوخة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أكد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، أن الشباب أصبحوا مقتنعين بأن الحزب هو الطرف الوحيد الذي يلتزم بتنفيذ وعوده، مشدداً على أن الحزب يمثل دماء الشباب ولن يشيخ أبداً، بل سيواصل التقدم والبناء باستمرار.

وجاءت كلمة مسرور بارزاني خلال كرنفال دعم قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني (275) في مدينة سوران، حيث قال: "ما يبعث على السعادة هو رؤية عدد كبير من الشباب يتوجهون نحو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مؤكداً أن الشباب أصبحوا مقتنعين بأن الحزب هو الطرف الصادق الوحيد الذي يفي بتنفيذ وعوده".

وأشار مسرور بارزاني إلى قدرة الحزب على التأقلم مع طموحات الشباب لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً وخطوات أكثر ثباتاً، مرحباً بالشباب المنضمين إلى صفوف الحزب قائلاً: "أهلاً وسهلاً بالشباب في صفوف الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وأوضح أن للحزب تاريخاً طويلاً وعمراً كبيراً، إلا أن دماء الحزب هي الشباب، وأن حماسهم وطاقتهم الشابة يمنعان الشيخوخة عن الحزب، ليبقى شبابياً ويواصل البناء والتقدم.

وختم نائب رئيس الحزب دعوته لجميع شباب كوردستان بالتوجه نحو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مؤكداً أن الحزب هو حزبهم ومستقبل البلاد وضمان نجاح كوردستان، وأنه يمثل كوردستان بكل معنى الكلمة.

يُذكر أن الانتخابات التشريعية للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، ستُجرى في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في عموم العراق وإقليم كوردستان.

ويخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات البرلمانية العراقية بالقائمة رقم 275، واضعاً نصب عينيه أن يكون الحزب الأول في العراق وإقليم كوردستان، بما يمكّنه من الدفاع بقوة أكبر عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

وفي الـ 3 من تشرين الأول/أكتوبر 2025، انطلقت الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، والتي ستستمر حتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد صادقت، في الـ 2 تشرين الأول/أكتوبر، على أسماء 7 آلاف و768 مرشحاً لخوض السباق الانتخابي والتنافس على 329 مقعداً.