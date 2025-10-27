نيجيرفان بارزاني يصدر مرسوماً باستحداث ناحية "بردقارمان" في محافظة السليمانية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، مرسوماً إقليمياً يقضي باستحداث ناحية "بردقارمان" ضمن حدود محافظة السليمانية، على أن تتبع إداريّاً لقضاء بازيان.

وأوضح المرسوم أن قرار إنشاء الناحية يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من اليوم الاثنين، ويهدف إلى تحسين مستوى الخدمات العامة، وتلبية مطالب السكان المحليين في المنطقة والقرى التابعة لها، فضلاً عن تعزيز كفاءة الإدارة المحلية وتطوير البنية الخدمية في تلك المناطق.

ويُتوقع أن يساهم القرار في تسهيل المعاملات الإدارية، وتوسيع نطاق المشاريع الخدمية والتنموية في ناحية بردقارمان والمناطق المجاورة لها.