زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب غرب تركيا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- وقع زلزال بقوة 6,1 درجات، مساء الاثنين، في مدينة سينديرجي بغرب تركيا، وفق ما أفادت الوكالة التركية لإدارة الكوارث (أفاد).

وسُجل حصول الزلزال في الساعة 22,48 (19,48 ت غ)، وشعر به أيضاً سكان مدن عدة أخرى في هذا القسم من البلاد، بينها إسطنبول وإزمير، بحسب المصدر نفسه الذي لم يتحدث عن سقوط ضحايا.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا "إثر الزلزال الذي شعر به أيضاً (سكان) المحافظات المحيطة، بدأت وكالة أفاد وكل الفرق في مؤسساتنا المعنية بالعمل على الأرض".

وعرضت وكالة الأنباء التركية الخاصة "دي اتش ايه" صوراً لمبنى واحد مدمر على الأقل ومبان أخرى متضررة في سينديرجي.

وقتل شخص وأصيب 29 آخرون جراء زلزال بالقوة نفسها ضرب المدينة في آب/اغسطس.

وتعرض جنوب شرق تركيا لزلزال عنيف في شباط/فبراير 2023 خلف ما لا يقل عن 53 ألف قتيل ودمر مدينة أنطاكية.