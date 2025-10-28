البيت الأبيض: تاكايشي سترشح ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24- أعلن البيت الأبيض أنّ رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي أعربت عن رغبتها في ترشيح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام.

وبدأ هوس الملياردير الجمهوري بجائزة نوبل للسلام خلال ولايته الأولى قبل أن يزداد بقوة منذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني/يناير الفائت.

ويؤكّد ترامب أنّه أنهى حروبا عديدة حول العالم ومنع اندلاع أخرى، لكنّ دوره هذا يقلّل من شأنه خبراء.

والتقى الرئيس الأميركي في طوكيو الثلاثاء رئيسة الوزراء اليابانية وأكّد لها أنّ الولايات المتّحدة هي حليف للأرخبيل "على أعلى مستوى".

AFP