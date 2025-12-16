الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يناقشان تشكيل الحكومة الجديدة اليوم

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- يعقد الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني اجتماعاَ، يناقشان خلاله تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان.

ومن المقرر أن يجتمع وفدا التفاوض للحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني اليوم الثلاثاء 16 كانون الأول 2025.

ووفقاً لمراسل كوردستان24، فإن المحور الرئيسي للاجتماع هو استمرار المباحثات حول تشكيل التشكيلة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان.

وأشار مراسل كوردستان24 أيضاً إلى أن الاجتماع سيعقد في الساعة 11:00 من صباح اليوم، في المكتب السياسي للديمقراطي الكوردستاني في بيرمام.

وعلمت كوردستان24 أن هوشيار زيباري، عضو الهيئة الإدارية للمكتب السياسي، سيرأس وفد الحزب الديمقراطي؛ فيما سيرأس قوباد طالباني وفد الاتحاد الوطني.

وكان عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، قوباد طالباني، صرح خلال مؤتمر صحفي، بأنه كان من المقرر عقد اجتماع الثلاثاء (9 كانون الأول 2025) بين الوفدين المفاوضين للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، إلا أن الاجتماع قد تأجل.

وأكد طالباني أن جولات المباحثات بين الحزبين بشأن تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة ستُستأنف الأسبوع المقبل.

ووفقاً لمعلومات "كوردستان 24"، فإن الاجتماع المرتقب سيُعقد في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني بمدينة أربيل، حيث سيترأس وفد الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري، بينما يترأس قوباد طالباني وفد الاتحاد الوطني.

الجدير بالذكر أن الجانبين عقدا سابقاً عدة اجتماعات رفيعة المستوى لمناقشة تشكيل الحكومة، وتوصلا إلى تفاهمات حول غالبية الملفات، فيما تنحصر المباحثات المتبقية في آلية توزيع المناصب.