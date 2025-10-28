مسرور بارزاني: هذه المرة سيحقق الديمقراطي الكوردستاني نجاحاً كبيراً في الانتخابات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- التقى نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، بالمكتب التنظيمي للحزب في دهوك.

وفي بداية الاجتماع، رحّب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالحضور، وشدد على أهمية الانتخابات البرلمانية العراقية ونجاح القائمة 275 للحزب.

كما أكد على ضرورة بقاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني قويًا في بغداد لحماية الحقوق الدستورية لشعب كوردستان، وأن يكون كيان الإقليم قوياً.

وأكد مسرور بارزاني أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لا يدافع عن حقوق شعب كوردستان فحسب، بل يدافع أيضًا عن النظام الاتحادي وتجربة الديمقراطية وحقوق جميع المكونات في العراق.

وفي جانب آخر من كلمته، أشار نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى أنه، بالتوكل على الله وشعب كوردستان وجماهير الحزب، نأمل أن يحقق الديمقراطي الكوردستاني نصرًا كبيرًا هذه المرة.