الرئيس الإيراني يقترح استحداث عملة إقليمية موحدة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- اقترح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الذي ترزح بلاده تحت وطأة عقوبات دولية تقوّض اقتصادها، استحداث عملة إقليمية موحدة لتعزيز المبادلات التجارية، بحسب ما أفادت الرئاسة الإيرانية الثلاثاء.

وتُعد العقوبات الدولية، ولا سيما تلك التي فرضتها الولايات المتحدة بسبب البرنامج النووي الإيراني، العائق الرئيس أمام تبادلات إيران المالية والتجارية لإيران مع بقية دول العالم.

وقد أثرت هذه العقوبات بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني وعلى الريال الذي يواصل تراجعه المستمر أمام الدولار، ما أدى إلى تفاقم مفرط في التضخم.

وقال بزشكيان خلال لقائه في طهران وزير الداخلية الطاجيكي إنه "يمكن اعتماد عملة مشتركة في المنطقة لتعزيز التنمية الاقتصادية"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأضاف، وفق ما نقلت عنه الرئاسة الإيرانية خلال قمة منظمة التعاون الاقتصادي، أنه "بفضل الروابط الدينية والثقافية التي تجمع دول المنطقة، يمكن خلق ظروف مواتية للتواصل وتذليل العقبات".

وتأسست منظمة التعاون الاقتصادي عام 1985 بمبادرة من إيران وباكستان وتركيا، بهدف تعزيز المبادلات التجارية، وتضم اليوم عشرة أعضاء من بينهم خمس دول في آسيا الوسطى (طاجيكستان، قرغيزستان، أوزبكستان، كازاخستان، وتركمانستان)، إضافة إلى أذربيجان وأفغانستان، ويبلغ عدد سكانها مجتمعين أكثر من 550 مليون نسمة.

وتعتبر إيران التي يزيد عدد سكانها على 90 مليون نسمة وتقع عند ملتقى أوروبا وآسيا، أن موقعها الجغرافي يمثل ميزة استراتيجية.

وتسعى طهران إلى تكثيف تعاونها الاقتصادي مع دول الجوار لتوسيع منافذها التجارية في ظل التوتر مع الدول الغربية حيال برنامجها النووي.

وأعاد مجلس الأمن فرض العقوبات على طهران أواخر أيلول/سبتمبر، بعد تفعيل فرنسا وبريطانيا وألمانيا "آلية الزناد" الواردة في اتفاق العام 2015 النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا في 2018.