خلال زيارته دهوك.. الرئيس بارزاني يعبّر عن سروره بتطور المدينة ويدعو لمزيد من التقدم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- ضمن زيارته إلى محافظة دهوك، أجرى الرئيس مسعود بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، جولةً داخل مدينة دهوك.

وخلال الزيارة، تجوّل الرئيس بارزاني في حديقة “سرهڵدان” بمدينة دهوك، معبّرًا عن سروره لأنّه تمكّن من إنشاء حديقة جديدة في أحد الأحياء الفقيرة بالمدينة بأسلوب عصري حديث.

وأعرب عن أمله في أن تشهد دهوك وبقية مدن كوردستان مزيدًا من الإعمار والتقدّم.

كما زار الرئيس بارزاني مقهى الشهداء في سوق دهوك، حيث وُضعت لوحات تضم صور ألف شهيد من شهداء الحرب ضد تنظيم داعش، إلى جانب شهداء الثورات التحررية الكوردستانية، فضلاً عن معروضات من التراث والأدوات القديمة الكوردية.

وعبّر الرئيس بارزاني عن تقديره لهذه الجهود الوطنية والكوردية المخلصة، ووفائهم لدماء الشهداء، متعهّدًا بدعم أصحاب المقهى لتطويره وتوسيعه كموقع ثقافي مهم داخل مدينة دهوك.

كما التقى الرئيس بارزاني خلال الزيارة بعدد من أهالي المدينة وتبادل معهم الحديث.