الرئيس بارزاني ومسرور بارزاني يزوران قلعة نزاركي في دهوك

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- زار الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس الوزراء مسرور بارزاني برفقة عددٍ من المسؤولين الحكوميين والحزبيين، قلعة نزاركي بمحافظة دهوك.

وذكر بيانٌ لمقر البارزاني، أن رئيس الوزراء مسرور بارزاني وعددًا من المسؤولين الحزبيين والحكوميين رافقوا الرئيس بارزاني في زيارةٍ إلى قلعة نزاركي، وهي إحدى مظاهر الظلم الذي تعرض له الشعب الكوردي.

وفي عهد النظام العراقي السابق، استشهد عدد كبير من الكورد تحت التعذيب اللاإنساني في قلعة نزاركي.

وقال مقر البارزاني إن الموقع سيصبح متحفاً وطنياً لإبقاء ذكرى الشهداء وضحايا الأنفال حية.

خلال الزيارة، اطلع الرئيس بارزاني على عملية ترميم وخطوات تحول قلعة نزاركي إلى متحف تاريخي ووطني لعمليات الأنفال.

كما قرأ الرئيس بارزاني الفاتحة على أرواح الشهداء الذين استشهدوا على يد نظام البعث خلال المرحلة الثامنة من عمليات الأنفال.