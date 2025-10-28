كمال محمد: سلّم الإقليم أكثر من 5.5 مليون برميل نفط إلى شركة سومو

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أوضح وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان بالوكالة ووزير الكهرباء، كمال محمد، في مقابلة مع قناة كوردستان24، تفاصيل متعلقة بقطاع الكهرباء في الإقليم.

وقال محمد إن البنية التحتية الكهربائية في إقليم كوردستان تملك قدرة إنتاجية تبلغ 8200 ميغاواط، لكنها لا تعمل بكامل طاقتها.

موضحاً أن السبب يعود إلى أن بعض المحطات الكهرومائية – مثل محطة دوكان التي تبلغ طاقتها 400 ميغاواط – لا تنتج الكهرباء باستمرار.

وأضاف أن الطلب الحالي على الكهرباء في إقليم كوردستان يبلغ نحو 3500 ميغاواط.

وتحدث الوزير عن استمرار مشروع روناكي على مدار 24 ساعة، قائلاً: حتى الآن، نحو 55% من المشتركين في الكهرباء يحصلون على كهرباء متواصلة طوال اليوم.

كما أعلن أنه في المستقبل القريب، ستصل خدمة الكهرباء على مدار 24 ساعة إلى الإدارات المستقلة في زاخو وسوران ورابرين، ما سيغطي ما مجموعه نحو أربعة ملايين وخمسمئة ألف مشترك.

وأشار إلى أن هدف حكومة إقليم كوردستان هو تأمين الكهرباء على مدار اليوم في عموم الإقليم بحلول نهاية عام 2026.

وفي رده على سؤال حول كمية النفط التي سلّمها الإقليم إلى شركة سومو، قال وزير الثروات الطبيعية بالوكالة: حتى يوم أمس، سلّم الإقليم أكثر من خمسة ملايين وخمسمئة ألف برميل من النفط إلى شركة سومو.