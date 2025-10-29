مالك مقهى الشهداء في دهوك: زيارة الرئيس بارزاني جعلت المكان مقدساً

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- زار الرئيس بارزاني مقهى الشهداء في مدينة دهوك، وعدّ مالك المقهى أن هذا اليوم كان يوماً تاريخياً.

متين دوسكي، مالك مقهى الشهداء في دهوك، تحدث لموقع كوردستان24 عن زيارة الرئيس بارزاني إلى مدينة دهوك قائلاً: "كان يوماً تاريخياً، لأن الرئيس بارزاني زار مقهى الشهداء، وجعل المقهى مكاناً مقدساً بزيارته، مشيراً إلى المقهى بأنه كان من الأماكن التي كان سعيداً جداً بها".

وأضاف دوسكي: "قال الرئيس بارزاني إن هذه المقهى هو المقهى الوحيد الذي يحتوي على صور جميع شهداء كوردستان، كما شدد على أن هذه الحرية التي نتمتع بها هي ثمرة دماء الشهداء".

وأضاف أيضاً: "إلى جانب ذلك، تحدث الرئيس بارزاني عن دور قوات البيشمركة الكوردية في الحرب ضد داعش، ووعد بتطوير هذا المكان".

يذكر أن الرئيس بارزاني، قام بزيارة مقهى الشهداء في سوق مدينة دهوك، حيث عُلّقت صور شهداء حرب داعش وشهداء ثورات حركة تحرير كوردستان، كما وُضعت فيها مقتنيات أثرية وتراثية كوردية قديمة.

الرئيس بارزاني عبّر عن امتنانه لهذا الجهد الوطني والكوردي المخلص والوفاء لدماء الشهداء، وأعطى وعداً لأصحاب المقهى بأن يساعدهم في تطوير المقهى ليصبح مكاناً ثقافياً مهماً في مدينة دهوك. كذلك، خلال هذه الزيارة، التقى الرئيس مع مواطني المدينة، بارزاني وتبادل الحديث معهم.