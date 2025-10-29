بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان.. إنشاء صومعة كبيرة في كويه (كويسنجق)

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن المدير العام للتجارة في إقليم كوردستان أن رئيس الوزراء، مسرور بارزاني، وجه بإنشاء صومعة كبيرة للقمح في كوية "كويسنجق"، بسعة تخزين تبلغ 40 ألف طن من القمح.

وقال نوزاد شيخ كامل، المدير العام للتجارة في إقليم كوردستان، لموقع كوردستان24، اليوم الأربعاء 29 تشرين الثاني 2025: بناءً على قرار رئيس الوزراء مسرور بارزاني، سيتم إنشاء صومعة كبيرة ومتطورة في قضاء كوية.

وأشار شيخ كامل إلى أن إنشاء هذه الصومعة يأتي لخدمة المزارعين في كوية والمناطق المحيطة بها، كما أنه سيساهم في تطوير القطاع الزراعي في المنطقة.

وستُبنى الصومعة على مساحة 25 دونماً من الأرض، وبسعة تخزين تبلغ 40 ألف طن من القمح.

وهذا المشروع يُعد أحد المشاريع الاستراتيجية لرئيس الوزراء في كوية، حيث من المتوقع أن يدخل القضاء مرحلة متقدمة في المستقبل القريب.